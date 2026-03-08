«الاقتصاد والسياحة» تؤكد وفرة السلع وتراجع الأسعار

أكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، استقرار الإمدادات الغذائية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أسواق الخضراوات والفواكه تشهد وفرة كبيرة في المعروض تزامناً مع تراجع ملموس في الأسعار.

وعزا بن طوق هذا الانخفاض إلى التدفق المستمر لشحنات جديدة من المنتجات والمحصولات الزراعية من مختلف دول العالم، متوقعاً استمرار وتيرة تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة مع توالي وصول إمدادات إضافية إلى الأسواق.

وجاءت تصريحات وزير الاقتصاد والسياحة في حديث لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش جولة تفقدية ميدانية أجراها أمس في سوق الخضراوات والفواكه بمنطقة العوير في إمارة دبي، وهدفت الجولة بشكل رئيس إلى الاطلاع عن كثب على حركة السوق، ومراقبة مستويات الأسعار، والوقوف على مدى توافر المنتجات الغذائية، فضلاً عن التأكد من قدرة السوق والجاهزية التامة لتلبية كافة احتياجات الدولة من السلع الغذائية.

وأوضح بن طوق أن المشهد العام يعكس بوضوح وفرة كبيرة في المحصولات القادمة من مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن الأسعار سجلت تراجعاً واضحاً، حيث رُصدت أسعار منخفضة لبعض السلع لم تكن مسجلة قبل أيام قليلة.

وخلال جولته الميدانية، حرص وزير الاقتصاد والسياحة على متابعة عمليات تفريغ بعض الشحنات الغذائية الجديدة، حيث استمع إلى تأكيدات التجار باستمرار أعمال التفريغ اليوم وطوال الأيام المقبلة.

وأكد التجار أن دخول هذه الشحنات الإضافية من المواد الغذائية الأساسية سيسهم بشكل مباشر في تعزيز حجم المعروض في الأسواق، ما يدعم بدوره استمرارية المنحنى التنازلي للأسعار لصالح المستهلك.

وفي ختام تصريحاته، وجه وزير الاقتصاد والسياحة دعوة مباشرة للمستهلكين بضرورة التروي عند الشراء، والاكتفاء باقتناء الاحتياجات الفعلية، محذراً من المبالغة في تخزين السلع.

وشدد على أن المنتجات متوافرة ومتاحة للجميع، ولا يوجد أي نقص في الإمدادات، مؤكداً في الوقت ذاته أن وزارة الاقتصاد تواصل أداء دورها من خلال المتابعة الحثيثة لأوضاع الأسواق، والاستماع المفتوح لكافة المقترحات والشكاوى، والعمل على تذليل أي تحديات قد يواجهها المستهلكون.