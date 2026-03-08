«الإحصائي الخليجي» ارجعها إلى ارتفاع أعداد الطلبة والتوسع بالمؤسسات التعليمية
«سياحة أبوظبي»: تمديد مواعيد مغادرة الفنادق
أكدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن الحياة في أبوظبي تسير بشكل طبيعي، من الخدمات العامة، وشبكات النقل، إلى الفنادق والمعالم الثقافية.
وأوضحت الدائرة في تدوينة لها على منصة «إكس» أنه «وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تم إصدار تعميم للفنادق بتمديد مواعيد تسجيل المغادرة للزوار الذين تأثرت رحلاتهم الجوية أو جداول رحلاتهم البحرية».
وتابعت الدائرة: «نشجع من لا يزالون يواجهون تحديات في استكمال رحلتهم على التنسيق مباشرة مع مكاتب الاستقبال في فنادقهم».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news