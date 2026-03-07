«سياحة أبوظبي»: تعميم للفنادق بتمديد مواعيد تسجيل المغادرة للزوار

أكدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن الحياة في أبوظبي تسير بشكل طبيعي، من الخدمات العامة، وشبكات النقل، إلى الفنادق والمعالم الثقافية.

وأوضحت الدائرة في تدوينة لها على منصة «إكس» أنه «وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تم إصدار تعميم للفنادق بتمديد مواعيد تسجيل المغادرة للزوار الذين تأثرت رحلاتهم الجوية أو جداول رحلاتهم البحرية».

وتابعت الدائرة: «نشجع من لا يزالون يواجهون تحديات في استكمال رحلتهم على التنسيق مباشرة مع مكاتب الاستقبال في فنادقهم».

وقالت الدائرة: «لأي استفسارات تتعلق بالإقامة المشمولة بالتعويض أو الخدمات المغطاة، يمكن لموظفي الفندق تأكيد الترتيبات ذات الصلة، وتقديم الإرشادات بناء على تفايل الحجز والتعليمات الواردة بشأن حالتكم».

ودعت الدائرة فيما يتعلق بخدمات المسافرين، إلى التواصل مباشرة مع موظفي المطار أو الرحلات البحرية، لكونهم الجهة الأنسب لمراجعة هذه المسائل والرد عليها.