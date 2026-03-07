"مطارات دبي" تعلن استئناف العمليات جزئياً اعتباراً من اليوم

أكدت مطارات دبي استئناف العمليات جزئياً اعتباراً من اليوم 7 مارس، مع تشغيل بعض الرحلات من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.

ودعت المؤسسة المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين ما لم يتم التواصل معهم من قبل شركة الطيران الخاصة بهم لتأكيد رحلتهم، مشيرة إلى أن الجداول قد تستمر في التغيير.

وأكدت "مطارات دبي" أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التركيز على الحفاظ على أعلى معايير السلامة التشغيلية والأمن وسلامة المسافرين والموظفين