11.86 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

تجاوزت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، 11.86 مليار درهم، وذلك بعد تنفيذ 3437 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 8.48 مليارات درهم، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزّعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 2198 مبايعة لوحدات سكنية، و240 مبايعة لمبانٍ، و194 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 2632 صفقة.

فيما بلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 3.67 مليارات درهم عبر تنفيذ 842 صفقة، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 4.81 مليارات درهم عبر 1790 صفقة.

وسجل الرهن العقاري 657 معاملة، بقيمة 2.98 مليار درهم، موزعة بواقع 404 معاملات لوحدات سكنية، و83 معاملة لمبانٍ، و170 معاملة لأراضٍ. فيما بلغت قيمة الهبات نحو 403.18 ملايين درهم، بواقع 148 معاملة، موزعة على 133 معاملة لوحدات سكنية، وأربع معاملات لمبانٍ، و11 معاملة لأراضٍ.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.3 مليار درهم، بعد تنفيذ 426 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.13 مليار درهم.