القطاع السياحي يواصل أداء عمله

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أنه في ظل التطورات الإقليمية الجارية، يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات أداء عمله وفق التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، مع متابعة دقيقة ومستمرة لمختلف المستجدات. وأوضحت الوزارة أن الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية والثقافية ومراكز التسوّق في مختلف أنحاء الدولة تستقبل ضيوفها وتقدم خدماتها ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، وبالالتزام الكامل بمعايير السلامة والجودة.

وأضافت أن الجهات المعنية تتابع بشكل يومي أوضاع التشغيل ومستويات الإشغال لضمان استمرار تقديم الخدمات بسلاسة، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ بسرعة وكفاءة.