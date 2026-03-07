«حماية المستهلك» في دبي: المنتجات متوافرة والأسعار مستقرة

أكد مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة لدى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد أهلي، أن أسواق دبي تشهد استقراراً ملحوظاً في الأسعار، فيما تعمل سلاسل الإمداد بشكل طبيعي دون وجود أي اضطرابات تؤثر في توافر السلع الأساسية.

وقال أهلي خلال جولة ميدانية لفرق الإدارة في «سوق العوير» للخضراوات والفواكه في دبي أمس، إن الجولة الميدانية تأتي ضمن جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لمتابعة أوضاع الأسواق، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة، وضمان استمرار توافر السلع الأساسية للمستهلكين في مختلف مناطق دبي، مؤكداً حرص الدائرة على التأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة واللوائح المعمول بها، لا سيما ما يتعلق باستقرار الأسعار وتعزيز المنافسة العادلة.

وقال أهلي إن «نسبة الالتزام في الأسواق لاتزال مرتفعة جداً، حيث تم خلال شهر رمضان وحتى اليوم، تحرير مخالفة واحدة فقط تتعلق بارتفاع الأسعار»، مؤكداً أن الأسعار مستقرة والوضع مطمئن.

وأوضح أن الدائرة تلقت شكاوى وملاحظات تتعلق بارتفاع أسعار بعض المنتجات المحددة، مثل منتجات الدجاج والطماطم، موضحاً أنه يتم فوراً إرسال فرق العمل إلى الميدان للتحقق من سعر المنتج سابقاً ومقارنته بالسعر الحالي، والتأكد من عدم وجود أي زيادة غير مبررة في الأسعار، منبهاً إلى أن المخالفات تراوح بين 15 ألفاً و100 ألف درهم، وذلك بحسب بند المخالفة وطبيعتها.

وبيّن أهلي أن فرق الرقابة كثفت الزيارات الميدانية على منافذ البيع، كما تم التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الجهات المحلية والاتحادية لضمان الاستباقية في الرقابة على منافذ البيع.

وذكر أهلي أن فرق الرقابة تغطي جميع مناطق الإمارة، بما في ذلك منافذ البيع الرئيسة، إضافة إلى منافذ البيع في المجمعات السكنية مثل السوبر ماركت والهايبر ماركت متوسطة الحجم التي تخدم هذه المجمعات.

ولفت إلى أنه خلال الأيام الخمسة الماضية فقط تم تنفيذ 380 زيارة رقابية على منافذ البيع، للتأكد من استقرار الأسعار وتوافر السلع والمنتجات، إلى جانب التحقق من تحقيق مبادئ التجارة العادلة، إضافة إلى الزيارات الدورية للرقابة للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمعايير.

وأشار أهلي إلى أن فرق الرقابة الميدانية تعمل طوال العام وعلى مدار الساعة، إلا أنه في هذه الفترة وبحكم الظروف الحالية، تم تمديد ساعات عمل فريق حماية المستهلك ليعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأكد أنه في حال واجه المستهلك أي مشكلة أو لاحظ ارتفاعاً في الأسعار، فيمكنه التواصل مباشرة مع الدائرة لتقديم شكوى، حيث يتم استقبالها وإرسال أحد الموظفين إلى الموقع للتحقق منها، داعياً المستهلكين إلى الاحتفاظ بفاتورة الشراء، لأنها تمثل دليلاً مهماً في حال وجود ارتفاع في السعر أو بيع غير سليم من قبل التاجر.

ودعا أهلي، المستهلكين، إلى التسوّق بشكل مسؤول، وتجنب شراء كميات تفوق الحاجة أو التخزين المفرط، مؤكداً أن السلع الأساسية متوافرة بشكل مستمر في مختلف منافذ البيع في دبي، وأن الشراء المسؤول يسهم في ضمان توافر المنتجات للجميع والحد من الهدر الغذائي.

كما حث المستهلكين على استخدام القنوات الرسمية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالأسعار أو توافر السلع.

وأكد أن هذه الجولات الميدانية تسهم في الحفاظ على بيئة سوق شفافة وتنافسية وموثوقة، وتنسجم مع التزام الدائرة بالحفاظ على ثقة المستهلكين.

وجدد أهلي تأكيده على أن الوضع في مختلف منافذ البيع مطمئن، وأن المواد متوافرة والأسعار مستقرة.