«طيران الإمارات» تتوقع التشغيل الكامل لعملياتها خلال أيام

أكد متحدث باسم «طيران الإمارات» أنه وفي أعقاب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي، تشغّل «الناقلة» حالياً جدول رحلات محدوداً، في وقت تواصل فيه العمل على استعادة عمليات شبكتها بالكامل.

وأضاف أن «طيران الإمارات» تتوقع العودة إلى تشغيل كامل شبكتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك رهناً بتوافر المجال الجوي، واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية، مؤكداً أن السلامة تبقى، كما هو الحال دائماً، على رأس أولويات الناقلة، إلى جانب حرصها الدائم على خدمة عملائها ورعايتهم.

وأوضح المتحدث أن «طيران الإمارات» نقلت أول من أمس (الخميس) نحو 30 ألف مسافر من دبي.

وأشار إلى أن «طيران الإمارات» ستبدأ اعتباراً من اليوم تشغيل 106 رحلات يومياً ذهاباً وإياباً إلى 83 وجهة، وهو ما يمثل نحو 60% من شبكة وجهاتها.

وبيّن أن «الناقلة» عززت عملياتها في بعض الأسواق التي تشهد طلباً مرتفعاً، موضحاً أنه في المملكة المتحدة وحدها ستشغّل 11 رحلة يومياً عبر خمسة مطارات، اليوم (7 مارس)، ما يعكس قوة الطلب على السفر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

كما أشار إلى أنه يجري تعزيز السعة المقعدية إلى الهند، حيث سترفع «طيران الإمارات» عدد رحلاتها إلى 22 رحلة يومياً، لتخدم جميع وجهاتها التسع في الهند، اليوم (7 مارس).

وأضاف أن «طيران الإمارات» تواصل في الولايات المتحدة تشغيل رحلاتها إلى سبع وجهات أميركية، بما يضمن استمرار الربط الجوي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات خلال هذه الفترة.

من جانبها، أعلنت مؤسسة مطارات دبي، أمس، عن تشغيل أكثر من 1140 رحلة جوية خلال الـ84 ساعة الماضية في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، لمساعدة المسافرين على العودة إلى بلدانهم. وأوضحت أن الفترة من الثاني إلى الخامس من مارس شهدت مغادرة أكثر من 500 رحلة من المطارين، موفرة نحو 105 آلاف مقعد إلى أكثر من 80 دولة، مع استمرار ارتفاع هذا العدد بشكل يومي.

وأشارت مطارات دبي إلى أنه يتم إضافة المزيد من الرحلات إلى جدول التشغيل كل يوم، داعية المسافرين إلى متابعة حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران لضمان الحصول على آخر التحديثات.

بدورها، قالت «الاتحاد للطيران» إنها تستأنف جدولاً محدوداً للرحلات التجارية اعتباراً من يوم أمس (6 مارس)، حيث ستشغّل رحلات بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسة. وأضافت: «سيتم استيعاب المسافرين الذين لديهم حجوزات سابقة على هذه الرحلات في أقرب وقت ممكن، كما أصبحت التذاكر متاحة للبيع عبر الموقع الشبكي للناقلة».

وتابعت: «سيتلقى المسافرون المتأثرون تواصلاً مباشراً من (الاتحاد للطيران) لتأكيد حالة رحلاتهم واطلاعهم على الخيارات المتاحة. كما يُنصح جميع المسافرين بالتحقق من تحديث بيانات التواصل في حجوزاتهم، ومتابعة بريدهم الإلكتروني للاطلاع على آخر المستجدات».

وأوضحت أنه يمكن للمسافرين الحاصلين على تذاكر صادرة عن «الاتحاد للطيران» في أو قبل 28 فبراير 2026، ولرحلات كان من المقرر أن تتم حتى 21 مارس الجاري، إعادة الحجز مجاناً على رحلات «الاتحاد للطيران» حتى 15 مايو 2026.

من جانبها، قالت «العربية للطيران» إنها بدأت تشغيل عدد محدود من الرحلات من وإلى دولة الإمارات، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء الذين تم إلغاء رحلاتهم سابقاً إعادة الحجز إذا لم يكونوا قد استخدموا خيار التعديل أو الاسترداد بعد.

وذكرت الشركة أن الرحلات متوافرة للحجز عبر موقع العربية للطيران الإلكتروني، أو التطبيق الذكي، أو من خلال وكلاء السفر، مشيرة إلى أنه سيتم إخطار العملاء الذين لاتزال رحلاتهم ملغاة مباشرة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية بالخيارات البديلة.

. «طيران الإمارات» تشغّل اعتباراً من اليوم 106 رحلات يومياً ذهاباً وإياباً إلى 83 وجهة، وهو ما يمثل نحو 60% من شبكة وجهاتها.

. «مطارات دبي»: تشغيل 1140 رحلة جوية خلال الـ 84 ساعة الماضية في مطاري دبي وآل مكتوم، لمساعدة المسافرين على العودة إلى بلدانهم.