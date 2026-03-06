"أبوظبي الأول": خدمات مصرفية رقمية مختارة تعمل بشكل طبيعي والأنظمة تعود للعمل بكامل طاقتها

أكد بنك أبوظبي الأول عمل خدمات مصرفية رقمية مختارة بشكل طبيعي، مع استمرار عودة الأنظمة إلى العمل بكامل طاقتها.

وقال البنك عبر حسابه على "إنستغرام"، اليوم، إن عمليات السحب وخدمات حسابات مختارة متاحة في جميع أجهزة الصراف الآلي.

وأضاف أنه تم تمديد ساعات عمل فروعه لمساعدة العملاء، موضحاً أن فريق خدمة العملاء لديه متوفر لمساعدة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام: (600525500)، و(97126811511).