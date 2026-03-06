العبار: الزيادة المعتدلة بين 5 و6% سنوياً الأفضل للسوق العقارية

أكد مؤسس شركة إعمار العقارية، محمد العبار، أن الوحدات العقارية التي ستدخل في الفترة 2026-2027 ستكون مفيدة للسوق، لافتاً إلى أن الاستثمار في دولة الإمارات هو استثمار طويل الأجل وليس قصير الأجل.

وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» إن رفع أسعار العقارات بشكل كبير لا يعود بالفائدة على أحد، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن الارتفاعات الحادة غالباً ما يعقبها تراجع حاد.

وأوضح: «اعتقد أن الزيادة المعتدلة في السوق والتي ترتفع بين 5 و6% سنوياً، هي الأفضل للحفاظ على توازن السوق، بما يساهم في تعزيز الاستقرار واستدامة القطاع العقاري».