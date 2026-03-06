العبار: التوقعات حول تصحيح بنسبة 15% لأسعار عقارات دبي "غير واقعي".. والطلب مرتفع

قال مؤسس شركة "إعمار" محمد العبار أن توقعات بعض شركات التصنيف الائتماني مثل «فيتش» حول وجود تصحيح لأسعار العقار في دبي يصل إلى 15%، "غير واقعية"، وفقاً للبيانات التي لديه، مشيراً إلى وجود طلب كبير قادم.

وأضاف في مقابلة مع "سي إن بي سي" أن الوحدات العقارية التي ستدخل في الفترة 2026-2027 ستكون مفيدة للسوق، كما أن الاستثمار في دولة الإمارات هو استثمار طويل الأجل وليس قصير الأجل.

وقال إن رفع الأسعار بشكل كبير ليس أمراً جيداً، كما حدث في الماضي، عندما صعدت بحدة وهبطت بحدة، قائلاً: «أنا مع زيادة تراوح بين 5 و6%؜، وهذا يساعد على استقرار السوق»