"حماية المستهلك" في دبي: 380 زيارة رقابية على منافذ البيع خلال 5 أيام



أكد مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة لدى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد أهلي، إدارة حماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن أسواق دبي تشهد استقراراً ملحوظاً في الأسعار، فيما تعمل سلاسل الإمداد بشكل طبيعي دون وجود أي اضطرابات تؤثر في توفر السلع الأساسية. مضيفاً أن المنتجات والسلع متوفرة والأسعار مستقرة.



وأوضح خلال جولة ميدانية لفرق الإدارة في سوق العوير للخضراوات والفواكه في دبي اليوم، أن الجولة الميدانية تأتي ضمن جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لمتابعة أوضاع الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة، وضمان استمرار توفر السلع الأساسية للمستهلكين في مختلف مناطق دبي، مشيراً إلى حرص الدائرة على التأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة واللوائح المعمول بها، لا سيما ما يتعلق باستقرار الأسعار وتعزيز المنافسة العادلة.

وبين أن فرق الرقابة كثفت الزيارات الميدانية على منافذ البيع، كما تم التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الجهات المحلية والاتحادية لضمان الاستباقية في الرقابة على منافذ البيع.



ولفت إلى أنه خلال الأيام الخمسة الماضية فقط تم تنفيذ 380 زيارة رقابية على منافذ البيع، وذلك للتأكد من استقرار الأسعار وتوافر السلع والمنتجات، إلى جانب التحقق من تحقيق مبادئ التجارة العادلة، إضافة إلى الزيارات الدورية للرقابة للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمعايير