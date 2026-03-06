«سياحة أبوظبي»: جميع الفنادق والمعالم السياحية تواصل عملها على النحو المعتاد

أكدت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن  الفنادق والمعالم السياحية في الإمارة تواصل عملها على النحو المعتاد.
وقالت الدائرة في بيان لها: «تواصل جميع الفنادق والمعالم السياحية والتجارب الترفيهية والمواقع الثقافية والمتاحف في مختلف أرجاء أبوظبي عملها على النحو المعتاد». 
وأضافت: «تتابع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لضمان تقديم الدعم اللازم للزوار الموجودين حالياً في الإمارة، والشركاء والموظفين وجميع أفراد المجتمع المحلي على حد سواء».

