«سياحة أبوظبي»: جميع الفنادق والمعالم السياحية تواصل عملها على النحو المعتاد
أكدت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن الفنادق والمعالم السياحية في الإمارة تواصل عملها على النحو المعتاد.
وقالت الدائرة في بيان لها: «تواصل جميع الفنادق والمعالم السياحية والتجارب الترفيهية والمواقع الثقافية والمتاحف في مختلف أرجاء أبوظبي عملها على النحو المعتاد».
وأضافت: «تتابع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لضمان تقديم الدعم اللازم للزوار الموجودين حالياً في الإمارة، والشركاء والموظفين وجميع أفراد المجتمع المحلي على حد سواء».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news