مطارات دبي تواصل تشغيل المزيد من الرحلات

أعلنت مطارات دبي عن تشغيل أكثر من 1140 رحلة جوية خلال الـ 84 ساعة الماضية في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، لمساعدة المسافرين على العودة إلى بلدانهم.

وأوضحت أن الفترة من 2 إلى 5 مارس شهدت مغادرة أكثر من 500 رحلة من المطارين، موفرة نحو 105000 مقعد إلى أكثر من 80 دولة، مع استمرار ارتفاع هذا العدد بشكل يومي.

وأشارت مطارات دبي إلى أنه يتم إضافة المزيد من الرحلات إلى جدول التشغيل كل يوم.

ودعت المسافرين إلى متابعة حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران لضمان الحصول على آخر التحديثات.