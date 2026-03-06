"الاتحاد للطيران" تكشف قائمة محدثة بالوجهات المستأنفة حتى 19 مارس

أعلنت الاتحاد للطيران استئناف جدول رحلات تجارية محدود اعتباراً من 6 مارس 2026، لتشغيل رحلات بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسية.

ونشرت الشركة على حسابها في منصة "إكس" قائمة بالوجهات التي ستشغل رحلات لها اعتبارا من اليوم وحتى 19 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة أنه سيتم استيعاب الضيوف الذين لديهم حجوزات سابقة على هذه الرحلات في أقرب وقت ممكن، كما أصبحت التذاكر متاحة للبيع عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت الاتحاد للطيران أنه لا ينبغي للضيوف أو أفراد الجمهور التوجه إلى المطار ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل الشركة أو إذا كانوا يحملون حجزاً مؤكداً على إحدى الرحلات الجديدة.

وأشارت إلى أن قرار استئناف الرحلات المحدودة جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد إجراء تقييمات موسعة للسلامة والأمن، مؤكدة أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب ولن تقوم بتشغيل الرحلات إلا بعد استيفاء جميع معايير السلامة.

ولفتت الشركة إلى أن جميع الرحلات التجارية المجدولة الأخرى من وإلى أبوظبي لا تزال معلقة، على أن يتم إضافة وجهات إضافية والإعلان عنها عندما تسمح الظروف بذلك.

وأضافت أن الضيوف المتأثرين سيحصلون على تواصل مباشر من الاتحاد للطيران لتأكيد حالة رحلاتهم وشرح الخيارات المتاحة لهم، داعية المسافرين إلى تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم ومتابعة بريدهم الإلكتروني للحصول على آخر التحديثات.

كما نصحت المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار، مشيرة إلى أن الضيوف الذين يحملون تذاكر صادرة في أو قبل 28 فبراير 2026، وكانت مواعيد سفرهم الأصلية حتى 21 مارس 2026، يمكنهم إعادة الحجز مجاناً على رحلات الاتحاد للطيران حتى 15 مايو 2026.

وأوضحت أنه يمكن للمسافرين على جميع رحلات الاتحاد للطيران حتى 21 مارس طلب استرداد قيمة التذاكر عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال وكيل السفر.

وأشارت الشركة إلى أنها تشهد حالياً عدداً كبيراً من الاتصالات الهاتفية، وقد يستغرق الرد على المكالمات وقتاً أطول من المعتاد، داعية الراغبين في استرداد قيمة التذاكر إلى استخدام نموذج طلب الاسترداد عبر الموقع الإلكتروني.

وأكدت الاتحاد للطيران أن السلامة تظل أولويتها المطلقة، وأن تشغيل الرحلات سيتم فقط بعد استيفاء جميع معايير السلامة.