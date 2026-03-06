طيران الاتحاد تعلن استئنافاً محدوداً لرحلاتها إلى وجهات رئيسية

أعلنت شركة طيران الاتحاد استئنافاً محدوداً لرحلاتها اعتبارًا من اليوم، بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسية.

وقالت الناقلة في بيان إنه تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة بعد إجراء تقييم شامل للسلامة والأمن.

وأضافت أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب، ولن تسير رحلاتها إلا بعد استيفاء جميع معايير السلامة.

وذكرت أن الوجهات التي ستسير رحلات إليها هي: أحمد أباد، وبانكوك، وبنغالور، والقاهرة، وكولومبو، ودلهي، وفرانكفورت، وهانوي، وحيدر أباد، وجدة، وكوالالمبور، ولندن (هيثرو)، ومدريد، ومالي، وميلان، وموسكو، ومومباي، ونيويورك، وباريس، وبوكيت، والرياض، وروما، وسيول، وتورنتو، وزيوريخ.

وبينت أنه سيتم توفير مقاعد للمسافرين الذين لديهم حجوزات مسبقة على هذه الرحلات في أقرب وقت ممكن، كما تتوفر التذاكر للشراء عبر موقعها الإلكتروني.

ودعت المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا في حال تواصلت معهم الاتحاد مباشرةً أو كان لديهم حجز مؤكد على إحدى هذه الرحلات الجديدة.