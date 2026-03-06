«طيران الإمارات»: رحلات محدودة متاحة للحجز

أعلنت «طيران الإمارات» أنه يمكن للمتعاملين الذين لديهم حجوزات للسفر من 28 فبراير وحتى 31 مارس الجاري، إعادة الحجز إلى وجهتهم الأصلية حتى 30 أبريل، أو طلب استرداد قيمة التذكرة، وذلك في ظل تأثير إغلاق المجال الجوي بالمنطقة في العمليات التشغيلية.

وأوضحت الناقلة، في تحديث نشرته على موقعها الإلكتروني، أن إعادة فتح المجال الجوي بشكل محدود سمح لها بتشغيل عدد محدود من الرحلات المجدولة حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن هذه الرحلات متاحة للحجز، مع إعطاء الأولوية للمتعاملين الذين لديهم حجوزات مسبقة.

وأضافت أنه يسمح للمسافرين العابرين (الترانزيت) عبر دبي، بمواصلة السفر فقط في حال كانت رحلة المتابعة من دبي إلى وجهتهم التالية مؤكدة.

ودعت الشركة المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يكن لديهم حجز مؤكد، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع عن كثب، وستقوم بتحديث جدول عملياتها التشغيلية وفقاً للتطورات، على أن يتم نشر آخر تحديثات الرحلات عبر موقعها الإلكتروني.

كما حثّت المتعاملين على التأكد من حالة رحلاتهم، والاطلاع على آخر المستجدات التشغيلية عبر موقع emirates.com، إضافة إلى التحقق من بريدهم الإلكتروني للاطلاع على أي إشعارات تتعلق بأي تغيير أو إلغاء على الرحلات قبل التوجه إلى المطار.

وأشارت الناقلة إلى أنه يتعين على المتعاملين الذين حجزوا عبر وكالة سفر، التواصل مع الوكالة مباشرة لإعادة الحجز أو طلب الاسترداد، بينما يمكن للمتعاملين الذين حجزوا مباشرة مع «طيران الإمارات» التواصل مع الشركة، أو تقديم «طلب استرداد» عبر نموذج الاسترداد الإلكتروني. كما دعت الناقلة المتعاملين إلى التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، عبر صفحة إدارة الحجوزات لتلقي آخر المستجدات.

وأوضحت أن جميع نقاط إنجاز إجراءات السفر في دبي مغلقة مؤقتاً حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن سلامة وأمن المسافرين وأفراد طاقمها تظل على رأس أولوياتها.