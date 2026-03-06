«طيران الإمارات»: 100 رحلة لنقل مسافرين ومواد سريعة التلف

كشف متحدث باسم «طيران الإمارات» أن الناقلة تُشغّل حالياً جدول رحلات محدوداً حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي، بما يسمح باستئناف الرحلات التجارية بشكل آمن.

وأضاف، في بيان، أن الناقلة بدأت على مدار يومَي أمس واليوم بتشغيل أكثر من 100 رحلة من دبي وإليها، لنقل المسافرين إلى وجهاتهم، إضافة إلى شحن مواد أساسية تشمل مواد سريعة التلف وأدوية.

وتابع: «ستواصل (طيران الإمارات) إعادة بناء جدول رحلاتها تدريجياً، وفقاً لتوافر المجال الجوي، واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية، وتبقى السلامة دائماً على رأس أولوياتنا، كما نواصل متابعة الوضع عن كثب وتكييف عملياتنا التشغيلية، وفقاً للتطورات».