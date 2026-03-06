«فلاي دبي»: استئناف الرحلات بجدول منخفض

أعلنت شركة «فلاي دبي» استئناف رحلاتها عبر شبكتها بجدول رحلات مخفض، وقالت في تحديث، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إنها تعمل بشكل مستمر على تحديث الجدول التشغيلي لرحلاتها، وإضافة مزيد من الرحلات مع رفع القيود المفروضة على المجال الجوي.

وأضافت الناقلة: «نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وقد تكون مدة الرحلات أطول من المعتاد، نتيجة للتحويل المؤقت لبعض مسارات الرحلات»، مشددة على أن سلامة الركاب والطاقم تبقى أولوية «فلاي دبي» القصوى.

وأكدت «فلاي دبي» على أنه «لن يُسمح للمسافرين الذين لديهم رحلات ربط عبر دبي على شبكة (فلاي دبي) بالسفر إلى وجهاتهم الأصلية إلا إذا كانت رحلة الربط تعمل»، داعية المتعاملين إلى التحقق من حالة الرحلة، والاطلاع على أحدث المعلومات قبل التوجه إلى المطار.

وأوضحت أنه «يحق للعملاء الذين حجزوا رحلاتهم للسفر بين 28 فبراير و31 مارس، إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى الوجهة نفسها حتى 30 يوماً من تاريخ السفر الأصلي، من دون أي رسوم إضافية، بينما يتعين على المتعاملين الذين حجزوا رحلاتهم مع وكيل سفر، الاتصال بهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد الأموال».