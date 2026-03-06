دبي: بيع شقة سكنية فاخرة بـ 422 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي، أمس، تنفيذ صفقة بيع قياسية لشقة سكنية فاخرة على الخريطة بقيمة 422 مليون درهم، في إشارة واضحة إلى مواصلة السوق العقارية في دبي زخمها، متجاهلة التوترات في المنطقة.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الشقة نحو 31.2 ألف قدم مربعة، ما يعادل نحو 2898 متراً مربعاً، بمتوسط سعر يبلغ 145 ألفاً و586 درهماً للمتر المربع.

وتقع الشقة، التي تعد ثالث أغلى صفقة في تاريخ السوق العقارية بدبي، في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «آمان رزيدنسز دبي».

يُذكر أن دبي سجلت، في ديسمبر 2025، بيع أغلى صفقة لشقة سكنية «بنتهاوس» في تاريخها بقيمة 550 مليون درهم ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي» في منطقة «الخليج التجاري»، سبقتها صفقة بيع شقة «بنتهاوس» بقيمة 500 مليون درهم في نوفمبر 2023 ضمن مشروع «كومو ريزيدنسز» من شركة «نخيل» العقارية.

إلى ذلك، سجل إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة، أمس، نحو 2.79 مليار درهم، فيما تجاوزت مبيعات العقارات ملياري درهم، ما يعكس استمرار الزخم في القطاع العقاري.

وخلال عام 2025، سجل سوق العقارات الفاخرة في دبي مستويات نشاط غير مسبوقة، مدعوماً بتزايد إقبال أصحاب الثروات من مختلف دول العالم على الإمارة، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية وتشريعية وضريبية جاذبة.

وشهدت دبي خلال العام الماضي بيع 6668 صفقة لعقارات فاخرة بإجمالي قيمة بلغت نحو 143.8 مليار درهم مقارنة بـ4735 صفقة بقيمة 99.3 مليار درهم خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 41% في عدد الصفقات و45% في قيمتها.

