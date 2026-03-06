شاحن سريع لـ «السكوتر الكهربائي»

أعلنت شركة «شاومي» إطلاق شاحن سريع مخصص لطرازين من سلسلة «السكوتر الكهربائي Electric Scooter 6» الجديدة، هما: «Max» و«Ultra»، حيث إن هذين الطرازين الوحيدان المتوافقان والمزودان بمنفذ الشحن السريع اللازم.

وأوضحت الشركة الصينية أن الشاحن «Electric Scooter Fast Charger 2» السريع يمكنه شحن «السكوتر Electric Scooter 6 Ultra»، الذي يصل مداه إلى 75 كيلومتراً بالشحنة الواحدة، من صفر إلى 100% في غضون ثلاث ساعات و20 دقيقة فقط في الظروف المثالية، وذلك بفضل قدرته البالغة 268 واط.

وأضافت أنه بعد ساعة واحدة من الشحن، يمكن الوصول إلى مدى يصل إلى 30 كيلومتراً تقريباً، مشيرة إلى أن هذا يجعله أسرع بثلاث مرات تقريباً من الشاحن القياسي، ما يُقلل وقت الانتظار قبل الرحلة التالية، ولفتت «شاومي» إلى أن الشاحن الجديد السريع سيدعم الطرز المستقبلية من سلسلة «السكوتر الكهربائي 7».