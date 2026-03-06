«مضخم» لتوفير صوت فائق النقاء

كشفت شركة «هاي باي» الصينية عن إطلاق مضخم صوت جديد لتوفير صوت فائق النقاء للهواتف الذكية وأجهزة «اللاب توب»، كما يمكن تشغيله مع سماعات الرأس عن طريق منفذ متماثل 4.4 ميلمترات.

وذكرت الشركة أن مضخم الصوت الجديد (W4) لسماعات الرأس يأتي بجسم من الألمنيوم، ويتوافر بستة ألوان مختلفة، مشيرة إلى أن الغطاء الخلفي المغناطيسي الاختياري، يتيح تثبيت مضخم الصوت على ظهر الهواتف الذكية المتوافقة، مثل هاتف «آيفون 17».

وتشتمل اللوحة الأمامية للجهاز على منظم دوار وشاشة لمسية بقياس بوصتين، تعرض الكثير من المعلومات مثل صورة الألبوم الحالي وحالة التشغيل، ويتم استعمال الشاشة لضبط الإعدادات.

ويمكن توصيل مضخم الصوت بالهواتف الذكية أو الحواسيب عن طريق تقنية «البلوتوث» أو منفذ «USB-C».