عقارات دبي تسجل بيع شقة سكنية فاخرة بـ 422 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي، تنفيذ صفقة بيع قياسية لشقة سكنية فاخرة على الخريطة بقيمة تبلغ نحو 422 مليون درهم، في إشارة واضحة إلى مواصلة السوق العقارية في دبي زخمها.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الشقة نحو 31.2 ألف قدم مربعة، ما يعادل نحو 2898 متراً مربعاً، بمتوسط سعر يبلغ 145 ألفاً و586 درهماً للمتر المربع.

وتقع الشقة، التي تعد ثالث أغلى صفقة في تاريخ السوق العقارية في دبي، في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «آمان رزيدنسز دبي».