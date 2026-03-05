"فلاي دبي": استئناف التشغيل بجدول رحلات مخفض

قال متحدث باسم فلاي دبي إن الناقلة استأنفت تشغيل رحلاتها عبر شبكتها بجدول رحلات مخفض، مع العمل بشكل مستمر على تحديث الجدول التشغيلي وإضافة المزيد من الرحلات مع رفع القيود المفروضة على المجال الجوي.

وأوضح المتحدث أن الشركة تواصل مراقبة الوضع عن كثب، مشيراً إلى أن مدة بعض الرحلات قد تكون أطول من المعتاد نتيجة التحويل المؤقت لبعض مسارات الرحلات، مؤكداً أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم تبقى الأولوية القصوى.

ودعت الشركة المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا إذا كان لديهم حجز مؤكد أو تأكيد رسمي لإعادة حجز الرحلة.

وأضاف المتحدث أن العملاء الذين لديهم رحلات ربط عبر دبي على شبكة فلاي دبي لن يسمح لهم بالسفر إلى وجهاتهم الأصلية إلا إذا كانت رحلة الربط تعمل.

وأشار إلى أن مركز اتصال فلاي دبي يشهد ضغطاً كبيراً على المكالمات، معرباً عن تقدير الشركة لصبر العملاء بينما تعمل فرقها على مساعدة الجميع في أسرع وقت ممكن.

ونصح المتحدث العملاء بالتحقق من حالة الرحلة والاطلاع على أحدث المعلومات قبل التوجه إلى المطار، موضحاً أنه يمكن حجز الرحلات عبر موقع الشركة الإلكتروني أو مركز الاتصال في دبي أو متجر فلاي دبي للسفر أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين.

كما دعت الشركة العملاء إلى التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر صفحة "إدارة الحجز" لتلقي أي تحديثات تتعلق برحلاتهم.

وأوضح المتحدث أنه يحق للعملاء الذين حجزوا رحلاتهم للسفر بين 28 فبراير و31 مارس إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى الوجهة نفسها حتى 30 يوماً من تاريخ السفر الأصلي دون أي رسوم إضافية.

وأضاف أن العملاء الذين حجزوا رحلاتهم من خلال وكلاء سفر يتعين عليهم التواصل مع الوكيل للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد الأموال.