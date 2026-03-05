متحدث: "طيران الإمارات" ستشغل 100 رحلة من وإلى دبي يومي 5 و6 مارس

أكد متحدث باسم طيران الإمارات، أن الناقلة تشغّل حالياً جدول رحلات محدود حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي بما يسمح باستئناف الرحلات التجارية بشكل آمن.

وأضاف في بيان أنه، خلال يومي 5 و6 مارس، ستشغّل طيران الإمارات أكثر من 100 رحلة من وإلى دبي، لنقل المسافرين إلى وجهاتهم، إضافة إلى شحن مواد أساسية تشمل المواد سريعة التلف والأدوية.

وتابع: وستواصل طيران الإمارات إعادة بناء جدول رحلاتها تدريجياً، وفقاً لتوافر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية. وتبقى السلامة دائماً على رأس أولوياتنا، كما نواصل متابعة الوضع عن كثب وتكييف عملياتنا التشغيلية وفقاً للتطورات.

وذكر أنه في الوقت الحالي، يُرجى من العملاء التوجه إلى المطار فقط في حال كان لديهم حجز مؤكد.

وحدث جميع العملاء على متابعة الموقع الإلكتروني emirates.com والقنوات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ستواصل الناقلة نشر أحدث المستجدات".