"طيران الإمارات": الرحلات متاحة للحجز.. والأولوية للحجوزات السابقة

أعلنت طيران الإمارات أن العملاء الذين لديهم حجوزات للسفر خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 31 مارس يمكنهم إعادة الحجز إلى وجهتهم الأصلية حتى 30 أبريل، أو طلب استرداد قيمة التذكرة، وذلك في ظل تأثير إغلاق المجال الجوي في المنطقة على العمليات التشغيلية.

وأوضحت الناقلة، في تحديث نشرته على موقعها الإلكتروني، أن إعادة فتح المجال الجوي بشكل محدود سمح لها بتشغيل عدد محدود من الرحلات المجدولة حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن هذه الرحلات متاحة للحجز، مع إعطاء الأولوية للعملاء الذين لديهم حجوزات سابقة.

وأضافت أن المسافرين العابرين (الترانزيت) عبر دبي يُسمح لهم بمواصلة السفر فقط في حال كانت رحلة المتابعة من دبي إلى وجهتهم التالية مؤكدة.

ودعت الشركة المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يكن لديهم حجز مؤكد، مؤكدة أنها تتابع الوضع عن كثب وستقوم بتحديث جدول عملياتها التشغيلية وفقاً للتطورات، على أن يتم نشر آخر تحديثات الرحلات عبر موقعها الإلكتروني.

كما حثت العملاء على التأكد من حالة رحلاتهم والاطلاع على آخر المستجدات التشغيلية عبر موقع emirates.com، إضافة إلى التحقق من بريدهم الإلكتروني للاطلاع على أي إشعارات تتعلق بأي تغيير أو إلغاء على الرحلات قبل التوجه إلى المطار.

وأشارت الشركة إلى أن العملاء الذين قاموا بالحجز عبر وكالة سفر يتعين عليهم التواصل مع الوكالة مباشرة لإعادة الحجز أو طلب الاسترداد، بينما يمكن للعملاء الذين حجزوا مباشرة مع طيران الإمارات التواصل مع الشركة أو تقديم طلب استرداد عبر نموذج الاسترداد الإلكتروني.

كما دعت الناقلة العملاء إلى التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر صفحة إدارة الحجوزات لتلقي آخر المستجدات.

وأوضحت الشركة أن جميع نقاط إنجاز إجراءات السفر في المدينة في دبي مغلقة مؤقتاً حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن سلامة وأمن المسافرين وأفراد طاقمها تظل على رأس أولوياتها.