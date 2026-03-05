بالصور.. مطار دبي الدولي بعد الاستئناف الجزئي للرحلات

انضم الرئيس التنفيذي لـمطارات دبي بول غريفيث إلى قيادات من شرطة دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي للالتقاء بفرق الخطوط الأمامية، عقب الاستئناف الجزئي للرحلات من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، وذلك لتقديم الدعم والشكر لهم على تفانيهم، ومتابعة سير العمليات ميدانياً.

ومع عودة الرحلات تدريجياً، أشارت مطارات دبي إلى أنه كان من المطمئن استقبال الضيوف مجدداً في مباني المطار، فيما تواصل الفرق التركيز على توفير تجربة آمنة وميسرة في كل خطوة من الرحلة.

وأكدت أن هذا الاستئناف الجزئي تحقق بفضل التنسيق الوثيق بين مجتمع المطار «oneDXB» وشركائه، من خلال عمل متكامل وعلى مختلف المستويات، بما يضمن الجاهزية واستمرارية العمليات.

وشددت مطارات دبي على ضرورة عدم توجه الضيوف إلى المطار ما لم يتلقوا تأكيداً من شركة الطيران بموعد المغادرة المحدد، مؤكدة أنها ستواصل متابعة المستجدات عن كثب لضمان سلامة المسافرين ومشاركة التحديثات فور توفرها.