"طاقة" تؤكد استمرارية خدماتها بشكل طبيعي ودون أي انقطاع وذلك في ضوء التطورات الإقليمية

أكدت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" أن عملياتها التشغيلية على امتداد شركاتها في دولة الإمارات متواصلة بشكل طبيعي ودون أي انقطاع وذلك في ضوء التطورات الإقليمية.

وأوضحت أن أعمالها التي تشمل توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها إلى جانب خدمات الصرف تعمل جميعها بكفاءة وبشكل آمن دون أي انقطاع.

وأوضحت الشركة أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية قامت بتفعيل أطر العمل الخاصة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لديها بما يضمن المرونة واستدامة توريد الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء الدولة.