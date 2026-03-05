"الاقتصاد" تدعو للإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عبر قنواتها المختلفة

دعت وزارة الاقتصاد والسياحة إلى الإبلاغ عن أي حالة ارتفاع في أسعار السلع الغذائية أو ملاحظة أي مخالفة عن طريق تقديم شكوى عبر الخدمات الإلكترونية للشكاوى على موقع وزارة الاقتصاد والسياحة عبر الرابط https://www.moet.gov.ae/consumer-complaints1 أو من خلال الاتصال أو إرسال رسالة على واتساب على الرقم 8001222 أو البريد الإلكتروني info@moet.gov.ae.

وأكدت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي للدولة كافٍ ويغطي مختلف الاحتياجات، وأن السلع الأساسية متوفرة بكميات مطمئنة في جميع إمارات الدولة، مع استمرار سلاسل الإمداد بصورة طبيعية.