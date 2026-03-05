المشترون «نقداً» يستحوذون على 69% من «إعادة البيع» العقاري في دبي خلال فبراير

كشف تقرير صادر عن شركة «fäm» العقارية أن مبيعات العقارات الأولية من المطورين في دبي، خلال فبراير 2026، حافظت على هيمنتها، فيما شكل «المشترون نقداً» أكثر من ثلثي عمليات إعادة البيع.

وبين التقرير أن السوق الأولية، خلال الشهر الماضي، شهدت 11 ألفاً و351 صفقة بيع بقيمة 42.1 مليار درهم، مقارنة بـ5628 عملية إعادة بيع بقيمة 18.6 مليار درهم.

وأشار إلى أن أكثر من 69% من إجمالي صفقات البيع في السوق الثانوية بدبي تم نقداً، حيث شهد القطاع نمواً متسارعاً تجاوز بكثير المستويات المسجلة في أول شهرين من عام 2025، والتي سجلت في نهاية المطاف أرقاماً قياسية سنوية في المبيعات من حيث القيمة والحجم.

وأظهرت بيانات منصة «DXBinteract» أن صفقات البيع، خلال فبراير الماضي، ارتفعت بنسبة 18.4% على أساس سنوي لتصل إلى 60.8 مليار درهم، من خلال 16 ألفاً و979 صفقة، بزيادة قدرها 5.1% على أساس سنوي في الحجم.

وخلال أول شهرين من عام 2026، ارتفع إجمالي معاملات المبيعات العقارية في دبي بنسبة 38.8% من حيث القيمة ليصل إلى 133.3 درهم، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 13.32% ليصل إلى 34 الفاً و452 صفقة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «fäm» العقارية، فراس المسدي: «تظهر هذه البيانات بوضوح كيف تواصل دبي تعزيز مكانتها واحدة من أكثر أسواق العقارات ديناميكية في العالم، بعد شهر يناير الذي حطم الأرقام القياسية».

وأضاف: «لقد بني كل النمو المبكر الذي شهدناه حتى الآن على أسس متينة، وقد تعزز ذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارات لحماية جميع مواطنيها، والبنية التحتية التجارية للبلاد خلال هذه الأوقات العصيبة».

وتابع: «هذا ما لمسناه جميعاً خلال الأيام القليلة الماضية، وهو يبعث برسالة قوية عن الاستقرار والأمان والالتزام الراسخ، ما يؤكد مكانة دبي والإمارات وجهتين عالميتين رائدتين للعيش والعمل والاستثمار العقاري».

وبحسب التقرير، حقق القطاع التجاري في دبي أداءً متميزاً في فبراير، حيث بلغ إجمالي صفقات مبيعات المكاتب والمتاجر 804 صفقات بقيمة 4.1 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 81.5% في حجم المبيعات مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وارتفع عدد الشقق المبيعة بنسبة 13.4% ليصل إلى 12 ألفاً و916 صفقة بقيمة 26.6 مليار درهم.

كما ازدادت مبيعات الأراضي بنسبة 25.3% على أساس سنوي لتصل إلى 446 صفقة بقيمة 11.2 مليار درهم، بينما انخفضت مبيعات الفلل بنسبة 29.3% على أساس سنوي لتصل إلى 2802 صفقة بقيمة 18.8 مليار درهم.

بدوره، ارتفع متوسط سعر المتر المربع للعقار بنسبة 12.2% على أساس سنوي ليصل إلى 1740 درهماً.

وبشكل عام، شهدت مبيعات العقارات في دبي نمواً مطرداً خلال السنوات الخمس الماضية، من 7.4 مليارات درهم و3800 معاملة في عام 2021، و15.5 مليار درهم (6200 صفقة) في عام 2022، إلى 27.2 مليار درهم (9400 صفقة) في عام 2023، و36.9 مليار درهم (12 ألف صفقة) في عام 2024، ثم 51.3 مليار درهم (16200 صفقة) في العام 2025.

أما أغلى فيلا بيعت في فبراير 2026، فكانت عقاراً فاخراً في «لامير»، حيث بلغ سعرها 350 مليون درهم، بينما بيعت أغلى شقة مقابل 226 مليون درهم في «ذا ألبا ريزيدنسز» في جزيرة «نخلة جميرا».

وشكلت العقارات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين درهم ما نسبته 12.68% من إجمالي المبيعات، وتلك التي تراوح قيمتها بين ثلاثة وخمسة ملايين درهم 12.67%، فيما شكلت العقارات التي تراوح قيمتها بين مليوين وثلاثة ملايين درهم 18.14%، وتلك التي تراوح قيمتها بين مليون ومليوني درهم 32.41%. أما العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم فشكلت ما نسبته 24.1% من إجمالي المبيعات.

