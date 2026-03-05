«دو»: العمليات التشغيلية مستمرة بشكل طبيعي

أعلنت شركة «دو»، المتخصصة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، والمدرجة في سوق دبي المالي، أن بنيتها التحتية للشبكة وأنظمتها الأساسية وقنوات خدمة المتعاملين تواصل العمل بصورة طبيعية، مع توافر كامل خدمات الاتصالات عبر قطاعات الهاتف المحمول، والهاتف الثابت، وقطاع المؤسسات.

وأكدت الشركة أن أطر استمرارية أعمالها لاتزال فعالة بالكامل، بما يضمن الجاهزية التشغيلية والإدارة الاستباقية للتعامل مع أي تحديات.

وأضافت «أدو» أنه بصفتها مزوداً رئيساً للبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، فإنها تواصل تقديم خدمات اتصال حيوية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وكشفت الشركة أن الطلب على خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة، وحلول المؤسسات الموثوقة، يتعزّز بدعم من حيوية قطاع الاتصالات وقدرته على تلبية احتياجات المتعاملين، واستمراره في دعم مسيرة التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني.

ولفتت «دو» إلى أنها توفر حالياً خدماتها لنحو 9.7 ملايين مشترك في خدمات الهاتف المحمول، و735 ألف مشترك في خدمات الهاتف الثابت، ما يعكس اتساع قاعدة عملائها وقوة نموذج أعمالها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي: «أولويتنا هي ضمان استمرارية خدمات الاتصالات من دون انقطاع، والحفاظ على مرونة العمليات التشغيلية، مع وضع سلامة موظفينا في المقام الأول، ومن خلال عملياتها التشغيلية للبنية التحتية الوطنية الحيوية لقطاع الاتصالات، فإن (دو) تواصل التزامها بالدور المحوري لترسيخ ازدهار ونمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة»، وأضاف: «في حين نواصل متابعة التطورات الحالية عن كثب، فإن أسس أعمالنا تظل قوية وراسخة، ومدعومة بقاعدة إيرادات متجددة، وإدارة رأسمالية منضبطة، ومركز سيولة قوي، ونؤكد التزامنا بتنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، بما يشمل الاستثمار في شبكات الجيل الخامس، والبنية التحتية للألياف الضوئية، والحلول الرقمية لقطاع المؤسسات، والتكنولوجيا المالية، وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، مع الحفاظ على نهج متوازن ومستدام في تعظيم عائدات المساهمين».

يذكر أنه بنهاية عام 2025، حافظت «دو» على سيولة متاحة بقيمة 4.2 مليارات درهم، تشمل النقد والتسهيلات الائتمانية غير المسحوبة، بينما يظل مركزها المالي محافظاً ويوفر مرونة كبيرة للتعامل مع أي مستجدات.

كما أكدت الشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2025 بإجمالي 64 فلساً للسهم، تم توزيع 24 فلساً منها بالفعل على المساهمين.

وتواصل «دو» متابعة التطورات عن كثب، مع الحفاظ على تركيزها على التميز التشغيلي، واستمرار جودة الخدمة، والانضباط في تخصيص رأس المال.

