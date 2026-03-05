الذهب يرتفع مع تجدد الإقبال على الملاذات الآمنة

صعدت أسعار الذهب ​2% أمس، متعافية من أدنى مستوى لها في ​أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ما عزّز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 5175.39 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل إلى 5186.90 دولاراً.

وبالمقابل، نزل الدولار 0.1%، ما جعل الذهب، المقوم بالعملة الأميركية، في متناول المشترين من ‌حائزي العملات الأخرى.

وكان الذهب انخفض أول من أمس، ​بأكثر من 4%، مع تهافت المستثمرين على الدولار.