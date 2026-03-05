«الفجيرة الدولي» يسيّر رحلات عارضة بالشراكة مع «طيران السلام»

أعلن مطار الفجيرة الدولي، بالشراكة مع «طيران السلام» من سلطنة عُمان، تسيير سلسلة من رحلات الطيران العارضة، في إطار الجهود الإنسانية لدعم المسافرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وتم البدء في تشغيل هذه الرحلات العارضة الخاصة، عبر مدينة مسقط، أمس، وتستمر اليوم، لتربط إمارة الفجيرة بخمس وجهات دولية رئيسة، تشمل: كاليكوت، وحيدر آباد، ولكناؤ، وإسطنبول، وكراتشي.

وأكد المطار أنه يواصل تنسيقه المستمر مع الشركاء وأصحاب المصلحة لمتابعة متطلبات السفر والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يعزز مكانته كمركز طيران موثوق ومرن على مستوى دولة الإمارات.