«دي بي ورلد»: محطات جبل علي تواصل عملياتها بشكل اعتيادي

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أن جميع المحطات في ميناء جبل علي بدبي، تواصل عملياتها بشكل اعتيادي، وأفادت المجموعة، في بيان، بأنها تتابع التطورات ذات الصلة عن كثب، وتعمل بتنسيق مستمر مع الجهات المعنية، كما تواصل تطبيق تدابير السلامة والأمن المعزّزة في مختلف مرافق الميناء، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة وعافية موظفينا ومتعاملينا وشركائنا.

ويُعد ميناء جبل علي أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويمثل بوابة حيوية لحركة التجارة العالمية عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا والأميركتين، وتقوم محطاته الأربع بمناولة شحنات ما يزيد على 15 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، إضافة إلى أحجام كبيرة من الشحنات السائبة والمتفرقة وبضائع الدحرجة.