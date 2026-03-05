1.55 مليار درهم صافي أرباح «سالك» في 2025

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، أمس، نتائجها المالية لفترتَي الربع الرابع والسنة المالية المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025، والتي سجّلت ارتفاعاً في إجمالي إيرادات الشركة خلال السنة المالية 2025 بنسبة 35.1% على أساس سنوي، ليصل إلى ثلاثة مليارات و96 مليون درهم، مدعوماً بزيادة قدرها 26.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 35.8% في السنة المالية 2025 لتصل إلى مليارين و143 مليون درهم، بهامش ربح قوي بلغ 69.2%، فيما قفز صافي الأرباح بنسبة 33.4% ليصل إلى 1.55 مليار درهم.

وأفادت الشركة في بيان، بأن هذا الأداء القوي في السنة المالية 2025، يرجع إلى المساهمة السنوية الكاملة للبوابتين الجديدتين اللتين جرى تشغيلهما في نوفمبر 2024، فضلاً عن التطبيق الناجح لنظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025، إلى جانب استمرار البيئة الاقتصادية المواتية.

وفي ما يخص نشاط «سالك» الأساسي في تحصيل التعرفة المرورية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 639.1 مليون رحلة في السنة المالية 2025، بما فيها 168.6 مليون رحلة في الربع الرابع من عام 2025.

واقترح مجلس إدارة «سالك» توزيع أرباح إجمالية بقيمة 890.3 مليون درهم تُصرف خلال النصف الأول من عام 2026 (بما يعادل 11.8712 فلساً للسهم الواحد)، ويتضمن ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 782.5 مليون درهم، وهي تُمثّل توزيعاً بنسبة 100% من صافي أرباح النصف الثاني من عام 2025 بزيادة قدرها 33.4% على أساس سنوي مقارنة بالأرباح النقدية المعلنة عن السنة المالية 2024، إضافة إلى توزيع أرباح استثنائية بقيمة 107.8 ملايين درهم، يُمثّل هذا التوزيع جزءاً من الأرباح المحتجزة التي تعادل تكاليف التمويل للسنتين الماليتين 2024 و2025 (بعد خصم الضريبة) المسجلة على ديون الشركة مع هيئة الطرق والمواصلات.

وقال رئيس مجلس إدارة «سالك»، مطر الطاير، إن 2025 شكّل محطة فارقة في مسيرة «سالك»، إذ تجاوزت الشركة مستهدفاتها الاستراتيجية، وحققت تقدماً نوعياً ملموساً، بالتوازي مع تسجيل أداء مالي قوي، مؤكداً أن النتائج المحققة تعكس متانة نموذج أعمالها، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام.

وأضاف: «نجحنا في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 35.1%، مدفوعاً بالتشغيل الناجح لبوابتين جديدتين للتعرفة المرورية، والتطبيق الفعّال لنظام التعرفة المرورية المرنة، إضافة إلى النمو المستمر في إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة».

وأوضح أن نمو عدد الرحلات الخاضعة للتعرفة المرورية خلال عام 2025 يعكس النمو الاقتصادي المتواصل في دبي، وزيادة النشاط السكاني والتجاري والسياحي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد، إن «الشركة حققت نتائج قوية في السنة المالية 2025، مؤكدة مجدداً متانة نموذجها التشغيلي وتقدمها المستمر في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية، حيث ارتفع إجمالي عدد الرحلات 33.6% على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات التعرفة المرورية بنسبة 37.3%».

وأضاف: «تواصل أعمالنا الأساسية المتمثلة في تحصيل التعرفة المرورية تحقيق أداء قوي، بالتوازي مع التوسع المنضبط في الإيرادات الإضافية، بدعم من توسّع نطاق محفظة (سالك) الإلكترونية وشراكاتها في مجال التنقل الرقمي».