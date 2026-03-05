«أبوظبي التجاري»: إعادة تفعيل خدمات التطبيق المصرفي للأفراد

أكد بنك أبوظبي التجاري إعادة تفعيل تطبيقه المصرفي الخاص بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، إثر انقطاع مؤقت في الخدمة، لافتاً إلى أن ذلك اقتصر على التطبيق المصرفي للأفراد، ومركز الاتصال الخاص بالمتعاملين لنحو 48 ساعة، في حين واصل البنك تقديم جميع الخدمات المصرفية الأخرى من خلال الفروع، وأجهزة الصراف الآلي، وخدمات البطاقات، والمنصة المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت، ومنصات الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات بكفاءة تامة.

وأوضح البنك أنه انطلاقاً من التزامه الدائم بخدمة المتعاملين معه، فقد تم تخصيص دعم إضافي طوال هذه الفترة، كما يؤكد البنك للمتعاملين أن بياناتهم وحساباتهم وسلامة أنظمة البنك لم تتأثر خلال فترة الانقطاع.

وبحسب «أبوظبي التجاري»، تمت إعادة تفعيل التطبيق المصرفي الخاص بالأفراد، موضحاً أنه في حين أن معظم الخدمات باتت متاحة للمتعاملين، فإن بعض الخصائص البسيطة لاتزال في مرحلة الاستعادة التدريجية، كما تمت إعادة تفعيل مركز الاتصال الذي يواصل استعادة طاقته التشغيلية بصورة متسارعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «نتقدّم باعتذارنا العميق لعملائنا الكرام الذين واجهوا صعوبة في الوصول إلى الخدمات خلال الساعات الـ48 الماضية، إن كفاءة خدماتنا المصرفية تُعدّ ركيزة أساسية في الثقة التي يوليها عملاؤنا لنا، وقد عملت فِرَقنا على مدار الساعة لإعادة الخدمات بأسرع وقت وبأعلى معايير الأمان».

وأضاف: «على الرغم من البنية التحتية المتقدمة لأنظمة البنك، فإننا نغتنم هذه الفرصة لمواصلة تعزيز جاهزيتنا التشغيلية وبنيتنا التحتية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات على المستوى الذي يتوقعه عملاؤنا من بنك أبوظبي التجاري، حتى في الظروف الاستثنائية النادرة كهذه».

وأعرب البنك عن تقديره لمصرف الإمارات المركزي وجميع الجهات المعنية على دعمها وتوجيهاتها المستمرة، كما تقدّم بالشكر لموظفيه على التزامهم ومهنيتهم العالية التي كانت عاملاً أساسياً في التعامل مع هذا الوضع، كما توجه «أبوظبي التجاري» بالشكر للمتعاملين معه على تفهمهم وثقتهم المتواصلة، مؤكداً التزامه المستمر بتقديم خدمات مصرفية ترتقي إلى أعلى معايير التميز والكفاءة.