«طيران الإمارات» تبدأ قبول مسافري «الترانزيت»

أعلنت «طيران الإمارات» أنه سيتم قبول سفر المسافرين العابرين (الترانزيت) عبر دبي، للسفر فقط، وذلك في حال كان سيتم تشغيل رحلاتهم اللاحقة.

ولفتت الناقلة إلى استمرار تعليق جميع رحلاتها المجدولة من دبي وإليها، حتى الساعة 23:59 بتوقيت دولة الإمارات يوم السابع من مارس الجاري، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي في عدد من دول المنطقة.

وأوضحت أنها تواصل تشغيل جدول رحلات محدود، مع إعطاء الأولوية للمسافرين الذين لديهم حجوزات سابقة على هذه الرحلات المحدودة.

ودعت «طيران الإمارات» المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم إخطارهم مباشرة من قبل الشركة، أو كان لديهم حجز مؤكد على هذه الرحلات.

وأكدت الناقلة أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستعمل على تطوير جدولها التشغيلي وفقاً للمستجدات، مشيرة إلى أن آخر تحديثات الرحلات سيتم نشرها على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الشركة أن أمام المسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات خيارين: الأول يتمثل في إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى وجهتهم المقصودة للسفر في موعد أقصاه 27 مارس، ودعت من حجزوا عبر وكلاء سفر إلى التواصل مع وكلائهم، فيما طلبت من الذين حجزوا مباشرة عبرها التواصل معها.

وأضافت أن الخيار الثاني يتمثل في إمكانية طلب استرداد قيمة التذكرة للحجوزات الصادرة في أو قبل 12 مارس الجاري، وذلك من خلال تعبئة نموذج استرداد المبالغ في حال كان الحجز مباشراً عبر «طيران الإمارات»، أما من حجزوا عبر وكلاء سفر، فعليهم التواصل مع وكلائهم.

ونصحت الناقلة المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم، ومراجعة أحدث التحديثات التشغيلية عبر الموقع الشبكي، إضافة إلى متابعة بريدهم الإلكتروني لأي إشعارات بشأن تغييرات أو إلغاءات قبل التوجه إلى المطار. وأكدت أن سلامة وأمن المسافرين وأفراد الطاقم تظل على رأس أولوياتها.

«العربية للطيران»: استمرار تعليق الرحلات حتى 9 مارس

أكدت «العربية للطيران» استمرار تعليق جميع رحلات الناقلة من دولة الإمارات وإليها بشكل مؤقت، حتى الساعة 15:00 بتوقيت دولة الإمارات يوم الإثنين 09 مارس 2026.

وأضافت: «يتم تشغيل عدد محدود من الرحلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك رهناً بالموافقات التشغيلية ومعايير السلامة، وسيتم إخطار المسافرين المدرجين على الرحلات»، مضيفة: «يُنصح جميع المسافرين الآخرين بعدم التوجه إلى المطار ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل (العربية للطيران)».

وشددت الناقلة على أهمية التحقق من حالة الرحلات بانتظام عبر الموقع الإلكتروني للناقلة، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة عبر صفحة إدارة الحجز لتلقي الإشعارات المهمة.

