«دبي التجاري» يؤكد استمرارية عملياته التشغيلية

أكد بنك دبي التجاري متانة مركزه المالي، وقوة جاهزيته التشغيلية، والتزامه الراسخ بدعم المتعاملين وقطاع الأعمال في الدولة، في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة.

وقال البنك إن جميع الخدمات المصرفية والأنظمة والمنصات الرقمية وقنوات خدمة المتعاملين، تواصل عملها بشكل طبيعي ومنتظم من دون أي انقطاع على مستوى الفروع والخدمات المصرفية الرقمية والخدمات عن بُعد، لافتاً إلى أن هذا الأداء المستقر يستند إلى أطر متكاملة لاستمرارية الأعمال، وملاءة سيولة قوية، وممارسات حصيفة لإدارة المخاطر.

وأوضح البنك أنه يواصل التزامه الكامل بضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة وموثوقة للمتعاملين في مختلف الظروف التشغيلية، مبيناً أنه خلال الفترة الأخيرة، نجح «دبي التجاري» في إدارة نحو 2.7 مليون تفاعل مع المتعاملين عبر قنواته الرقمية والفروع، بما يعكس جاهزيته التشغيلية وكفاءة بنيته التحتية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «تتمثّل أولويتنا في ضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية من دون انقطاع، والحفاظ على مستوى عالٍ ومتسق من التفاعل مع المتعاملين، عبر الفروع والقنوات الرقمية ومنصات إدارة العلاقات».

وأضاف: «نواصل أعمالنا بشكل طبيعي عبر جميع الفروع والقنوات، مدعومين بمركز سيولة قوي وقاعدة رأسمالية متينة، وقوة ميزانيتنا العمومية ونهجنا المحافظ في إدارة المخاطر وتنوع أعمالنا، تُمكّننا من التعامل بثقة مع المتغيرات الراهنة، والاستمرار في دعم عملائنا واقتصاد الدولة».

وتابع: «تواصل شبكة الفروع وأنظمتنا المصرفية الأساسية، وجميع قنوات خدمة المتعاملين عملها بشكل طبيعي، مع توافر الخدمات دون انقطاع، عبر أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال والمؤسسات، كما تظل أطر استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية مفعّلة بالكامل، بما يضمن استقرار الخدمات واستباقية إدارة المخاطر».

وأوضح البنك أنه يعتمد نموذج خدمة متكاملاً متعدد القنوات، يجمع بين شبكة فروع منتشرة على مستوى الدولة، ومنصات رقمية وخدمات مصرفية عن بُعد تعمل بكامل طاقتها، ما يضمن استمرارية وصول المتعاملين إلى خدماتهم المصرفية دون انقطاع تحت أي ظرف، كما يواصل المتعاملون الاستفادة بشكل كامل من خدمات الودائع، والمدفوعات والتمويل، والتمويل التجاري والخزينة والخدمات المصرفية الرقمية، دون أي تأثير في جودة أو توافر الخدمات.

وقال البنك إنه يواصل متابعة المستجدات عن كثب، مع الحفاظ على تركيزه على الإدارة الحصيفة للمخاطر، والتميز التشغيلي، والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية.