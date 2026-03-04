"طيران الإمارات" تبدأ بقبول مسافري الترانزيت شريطة تشغيل الرحلة التالية

أعلنت طيران الإمارات استمرار تعليق جميع رحلاتها المجدولة من وإلى دبي حتى الساعة 23:59 بتوقيت دولة الإمارات يوم 7 مارس، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي في عدد من دول المنطقة.

وأوضحت الشركة أنها تواصل تشغيل جدول رحلات محدود، مع إعطاء الأولوية للمسافرين الذين لديهم حجوزات سابقة على هذه الرحلات المحدودة. كما سيتم قبول المسافرين العابرين (الترانزيت) عبر دبي للسفر فقط في حال كانت رحلاتهم اللاحقة سيتم تشغيلها.

ودعت طيران الإمارات المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم إخطارهم مباشرة من قبل الشركة أو كان لديهم حجز مؤكد على هذه الرحلات.

وأكدت الناقلة أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستعمل على تطوير جدولها التشغيلي وفقاً للمستجدات، مشيرة إلى أن آخر تحديثات الرحلات سيتم نشرها على موقعها الإلكتروني.

ونصحت المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم، ومراجعة أحدث التحديثات التشغيلية عبر الموقع الشبكي، إضافة إلى متابعة بريدهم الإلكتروني لأي إشعارات بشأن تغييرات أو إلغاءات قبل التوجه إلى المطار.

وأكدت أن سلامة وأمن المسافرين وأفراد الطاقم تظل على رأس أولوياتها.