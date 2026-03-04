«العربية للطيران» تعلن استمرار تعليق رحلاتها من وإلى الإمارات

أعلنت «العربية للطيران» استمرار تعليق رحلاتها من وإلى دولة الإمارات مؤقتاً حتى الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت الإمارات) من الإثنين 9 مارس الجاري، في إطار مستجدات تشغيلية مرتبطة بإجراءات السلامة والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت الشركة أن عدداً محدوداً من الرحلات يواصل التشغيل بالتنسيق مع السلطات المختصة، وذلك وفق الموافقات التشغيلية ومتطلبات السلامة، مشيرة إلى أنه سيتم إخطار المسافرين المدرجة رحلاتهم ضمن جدول التشغيل مباشرة عبر قنوات التواصل المعتمدة.

ودعت الشركة بقية المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم التواصل معهم مباشرة، مؤكدة أهمية التحقق المستمر من حالة الرحلات عبر موقعها الإلكتروني.

كما نصحت العملاء الذين حجزوا تذاكرهم عبر القنوات المباشرة بزيارة الموقع الإلكتروني لاختيار البدائل المتاحة، فيما يتعين على من أجروا حجوزاتهم عبر وكلاء السفر التواصل مع وكلائهم مباشرة. وشددت على ضرورة تحديث بيانات الاتصال عبر صفحة «إدارة الحجز» لضمان تلقي الإشعارات المهمة.

وأشارت «العربية للطيران» إلى أنها تشهد حالياً ضغطاً مرتفعاً على قنوات خدمة المتعاملين، مثمنة تفهم المسافرين، ومؤكدة أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم تظل على رأس أولوياتها