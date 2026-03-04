بعد انقطاع مؤقت.. بنك أبوظبي التجاري يؤكّد إعادة تفعيل خدمات التطبيق المصرفي للأفراد

أكّد بنك أبوظبي التجاري اليوم إعادة تفعيل تطبيقه المصرفي الخاص بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، إثر انقطاع مؤقت في الخدمة.

وقد اقتصر ذلك على التطبيق المصرفي للأفراد ومركز الاتصال الخاص بالعملاء لما يقارب ثماني وأربعين ساعة، في حين واصل البنك تقديم جميع الخدمات المصرفية الأخرى من خلال الفروع، وأجهزة الصرّاف الآلي، وخدمات البطاقات، والمنصّة المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت، ومنصّات الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات بكفاءة تامة .

وانطلاقاً من التزام البنك الدائم بخدمة عملائه، تم تخصيص دعم إضافي طوال هذه الفترة. كما يؤكّد البنك لعملائه الكرام أن بياناتهم وحساباتهم وسلامة أنظمة البنك لم تتأثر خلال فترة الانقطاع.

وقد تمّت إعادة تفعيل التطبيق المصرفي الخاص بالأفراد، وفي حين أن معظم الخدمات باتت متاحة للعملاء، فإن بعض الخصائص البسيطة لا تزال في مرحلة الاستعادة التدريجية. كما تمت إعادة تفعيل مركز الاتصال، والذي يواصل استعادة طاقته التشغيلية بصورة متسارعة.

وفي هذا السياق، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: ”نتقدم باعتذارنا العميق لعملائنا الكرام الذين واجهوا صعوبة في الوصول إلى الخدمات خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. إن كفاءة خدماتنا المصرفية تُعدّ ركيزة أساسية في الثقة التي يوليها عملاؤنا لنا، وقد عملت فرقنا على مدار الساعة لإعادة الخدمات بأسرع وقت وبأعلى معايير الأمان .وعلى الرغم من البنية التحتية المتقدمة لأنظمة البنك، فإننا نغتنم هذه الفرصة لمواصلة تعزيز جاهزيتنا التشغيلية وبنيتنا التحتية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات على المستوى الذي يتوقعه عملائنا من بنك أبوظبي التجاري، حتى في الظروف الاستثنائية النادرة كهذه“.

وأعرب البنك عن تقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجميع الجهات المعنية على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة، كما تقدّم بالشكر لموظفيه على التزامهم ومهنيتهم العالية التي كانت عاملاً أساسياً في التعامل مع هذا الوضع. وتوجّه بنك أبوظبي التجاري بالشكر لعملائه على تفهّمهم وثقتهم المتواصلة، مؤكّداً التزامه المستمر بتقديم خدمات مصرفية ترتقي إلى أعلى معايير التميّز والكفاءة.