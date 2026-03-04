"دي بي ورلد": جميع محطات ميناء جبل علي تواصل عملياتها بشكل اعتيادي

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أن جميع المحطات في ميناء جبل علي بدبي تواصل عملياتها بشكل اعتيادي. وتتابع "دي بي ورلد" التطورات ذات الصلة عن كثب، وتعمل بتنسيق مستمر مع الجهات المعنية. كما تواصل تطبيق تدابير السلامة والأمن المعزّزة في مختلف مرافق الميناء، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة وعافية موظفيها ومتعامليها وشركائها.

ويُعد ميناء جبل علي أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويمثل بوابة حيوية لحركة التجارة العالمية عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين. وتقوم محطاته الأربع بمناولة شحنات ما يزيد على 15 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدم سنوياً، بالإضافة إلى أحجام كبيرة من الشحنات السائبة والمتفرقة وبضائع الدحرجة.