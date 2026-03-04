الناقلات الوطنية: سلامة المسافرين على رأس الأولويات.. ودخول المطار لـ «الحجوزات المؤكدة»

تواصل الناقلات الوطنية في دولة الإمارات تشغيل عدد محدود من الرحلات، مع استمرار تعليق معظم العمليات الجوية، بسبب إغلاق المجال الجوي في المنطقة، مشددة على أن سلامة المسافرين وأطقم العمل تبقى على رأس أولوياتها.

وأوضحت أنها تواصل مراقبة الوضع، وستُعدل جدول عملياتها التشغيلية وفقاً للتطورات، مؤكدة أن الأولوية في المرحلة الحالية يتم منحها لرحلات المغادرة، وللعملاء المتأثرين بهذا الاضطراب، على أن تزداد الحركة تدريجياً بحسب السعة المتاحة، وتوافر المجال الجوي.

ودعت المسافرين إلى متابعة التواصل مع شركات الطيران، للحصول على التحديثات الفورية قبل التوجه إلى المطار، لافتة إلى تقييد الدخول إلى المطار، ليقتصر على المسافرين الذين يحملون حجوزات مؤكدة.

«طيران الإمارات»

وأكّدت «طيران الإمارات»، عبر حسابها على منصة «إكس»، استمرار تعليق جميع رحلاتها المجدولة من دبي وإليها حتى الساعة 23:59 بتوقيت الإمارات (اليوم الرابع من مارس)، نتيجة إغلاق المجال الجوي في أنحاء المنطقة.

وأوضحت الشركة أنها تواصل تشغيل عدد محدود من رحلات نقل الركاب إلى أوطانهم ورحلات الشحن، يومَي الثالث والرابع من مارس الجاري، مع إعطاء الأولوية للمتعاملين الذين لديهم حجوزات مسبقة على هذه الرحلات المحدودة، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم إخطارهم مباشرة من قبل «طيران الإمارات»، أو كانوا يحملون حجزاً مؤكداً.

وأكّدت «طيران الإمارات» أنها تواصل مراقبة الوضع، وستعدل جدول عملياتها التشغيلية وفقاً للتطورات، مشيرة إلى أن تحديثات الرحلات ستنشر عبر موقعها الإلكتروني.

«فلاي دبي»

من جانبها، قالت شركة «فلاي دبي» إن الناقلة تستأنف عملياتها جزئياً ابتداء من الثالث من مارس، مع تشغيل عدد محدود من الرحلات من المبنيين (2) و(3) في مطار دبي الدولي.

وأضافت في بيان: «نولي أولوية للمتعاملين المتأثرين بهذا الاضطراب، ونتابع تطور الأوضاع، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما نعمل بجد لزيادة وتيرة العمليات فور رفع القيود المؤقتة».

ونصحت «فلاي دبي»، المتعاملين بعدم التوجه إلى المطار ما لم يتم التواصل معهم مباشرةً من قبل الناقلة مع تأكيد موعد المغادرة.

«مطارات دبي»وفي سياق متصل، نشرت «مطارات دبي» عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» توضيحات للمسافرين، تزامناً مع استئناف عمليات تشغيل محدودة للرحلات في مطارَي دبي وآل مكتوم الدوليين، مشددة على أنه لا ينبغي للمسافرين التوجه إلى المطار إذا لم تؤكد شركة الطيران تشغيل رحلتهم.

وأوضحت أن العمليات يتم توسيعها تدريجياً بالتنسيق مع شركات الطيران والجهات المختصة، مع مراقبة الوضع عن كثب، على أن يتم نشر التحديثات عبر القنوات الرسمية.

وبيّنت أن جداول الرحلات قد تستمر في التعديل بعد استئناف التشغيل، في ظل قيام شركات الطيران بإعادة تمركز الطائرات، وإعادة توازن شبكاتها، داعية المسافرين إلى الاستمرار في التحقق من موقع أو تطبيق شركة الطيران حتى في حال تم تأكيد الرحلة مسبقاً.

وأكدت «مطارات دبي» أن الأولوية في المرحلة الحالية يتم منحها لرحلات المغادرة، على أن تزداد الحركة تدريجياً بحسب السعة المتاحة، وتوافر المجال الجوي، لافتة إلى أن قرار تشغيل كل رحلة يعود إلى شركة الطيران المعنية، بناءً على تموضع الطائرات، وتوافر أطقم العمل، وسعة المجال الجوي.

وتابعت: «قد تطرأ تعديلات، لذا ندعو المسافرين إلى متابعة التواصل مع شركات الطيران، للحصول على التحديثات الفورية قبل التوجه إلى المطار».

«الاتحاد للطيران»

إلى ذلك، دعت مطارات أبوظبي، أمس، في تدوينة عبر موقعها الرسمي على منصة «إكس»، جميع المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا في حال وجود حجز مؤكد، وتلقي إشعار مباشر من شركة الطيران بالحضور.

وأضافت أنه سيتم تقييد الدخول إلى المطار، ليقتصر على المسافرين الذين يحملون حجوزات مؤكدة، مشددة على أن سلامة وراحة جميع المسافرين والعاملين على رأس أولوياتها.

من جهتها، قالت «الاتحاد للطيران» على حسابها في موقع «إكس»: «تظل جميع الرحلات التجارية المجدولة لشركة (الاتحاد للطيران) من أبوظبي وإليها معلّقة حتى الساعة 14:00 بتوقيت الإمارات يوم الخميس الخامس من مارس».

وأوضحت الشركة أنه قد يتم تشغيل بعض رحلات إعادة التمركز، ورحلات الشحن، ورحلات نقل الركاب إلى أوطانهم بالتنسيق مع السلطات، وذلك وفقاً للموافقات التشغيلية ومعايير السلامة الصارمة.

«العربية للطيران»

كما أعلنت «العربية للطيران» استمرار التعليق المؤقت لجميع رحلاتها من دولة الإمارات وإليها حتى الساعة 15:00 (بتوقيت دولة الإمارات) يوم الأربعاء الرابع من مارس 2026.

وأوضحت الشركة أنه تم كذلك تعليق الرحلات إلى لبنان والأردن وسورية والعراق، حتى الخامس من مارس 2026.

ولفتت إلى أنه سيتم تشغيل عدد محدود من الرحلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك رهناً بالموافقات التشغيلية ومعايير السلامة، على أن يتم إخطار المسافرين المدرجين على الرحلات التي ستعمل مباشرة.

وأكّدت الشركة أن فِرَقها تواصل متابعة تطورات الأوضاع بشكل مستمر، مشددة على أن سلامة المسافرين وأطقم العمل تبقى على رأس أولوياتها.