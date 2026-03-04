برنامج لتطوير مهارات قادة الشركات العائلية في دبي

نظم مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، برنامجاً تدريبياً لمنتسبي الدورة الثالثة من «برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية»، في مدينة ميلانو الإيطالية، بهدف تمكين وتطوير مهارات قادة الصف الثاني من الشركات العائلية في إمارة دبي، لضمان استمرارية هذه الشركات، وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي شارك فيه 27 مشاركاً من ممثلي الشركات العائلية، تجربة تعليمية متميزة في «كلية بوكوني للإدارة» المتخصصة في إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون بمدينة ميلانو الإيطالية، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من كبريات الشركات العائلية الإيطالية، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية، والتفاعل المباشر مع قيادات شركات عائلية رائدة، ومنحهم رؤى عملية حول استراتيجيات النجاح والاستدامة في الشركات العائلية على المستوى الدولي.

وتناول البرنامج التدريبي محاور استراتيجية متعددة شملت حوكمة الشركات العائلية، وإدارة الثروات والمكاتب العائلية، وتطوير مهارات الجيل القادم من القادة، والتخطيط لانتقال الملكية، وتحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة في العائلة، والاستدامة والاستثمار المسؤول، إضافة إلى استراتيجيات حل النزاعات وريادة الأعمال في الشركات العائلية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «تمثل الشركات العائلية عصب الاقتصاد الوطني، وتُسهم بشكل حيوي في منظومة الأعمال في دبي، ولذلك يعد تطوير قدرات قادة الصف الثاني في هذه الشركات استثماراً استراتيجياً يضمن استمراريتها عبر الأجيال، ويُعزّز ممارسات الحوكمة والإدارة الفعّالة، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويواكب متطلبات المستقبل».

وأضاف: «يجسد البرنامج التدريبي التزامنا بدعم الشركات العائلية في إمارة دبي، وتمكينها من تعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي، من خلال تزويد قياداتها بالمعرفة والخبرات الدولية الحديثة، واطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية، بما يُسهم في بناء نماذج أعمال مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للشركات العائلية».

من جهته، قال مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ماجد الشامسي: «يُعدّ برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية منصة تدريبية متقدمة لتأهيل الجيل القادم من قادة الشركات العائلية في دبي، عبر تزويدهم بمنهجيات حديثة في القيادة وصناعة القرار وإدارة الأعمال، بما يُسهم في تعزيز جاهزيتهم لقيادة شركاتهم بكفاءة واحترافية، ويدعم استمرارية هذا القطاع الحيوي».

وتابع: «يوفر البرنامج التدريبي تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، من خلال الاستفادة من الخبرات الأكاديمية العالمية في كلية بوكوني للإدارة في ميلانو، والتفاعل المباشر مع قادة الشركات العائلية الإيطالية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على تجارب ناجحة، ونماذج عمل رائدة، وتطوير حلول متقدمة تسهم في تحقيق نمو مستدام».

وزار المنتسبون للبرنامج عدداً من أبرز الشركات العائلية الإيطالية منها: «لافازا» التي تأسست في عام 1895 وتُعدّ واحدة من أكبر منتجي القهوة في العالم، وشركة «مابي» المتخصصة في قطاع مواد البناء، وشركة «بريمبو» المتخصصة في أنظمة مكابح السيارات والدراجات النارية، إضافة إلى زيارة مقر رابطة «أسولومباردا»، وهو اتحاد يمثل أكثر من 7000 شركة من مختلف القطاعات.

وتميز البرنامج بجلسات حوارية مع عائلة «جاروني» المالكة لمجموعة «ERG»، إضافة إلى حوارات مفتوحة حول دور الأجيال الجديدة في قيادة الشركات العائلية.