%19 نمواً في عائدات فنادق دبي خلال يناير الماضي

بلغت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي خلال يناير الماضي 2.74 مليار درهم، مقابل 2.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق 2025، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 19%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتم احتساب العائدات بناء على عدد الغرف الفندقية المشغولة في نهاية فترة المقارنة، في متوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة، وعلى أساس يومي.

ويُعزى الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو في عدد الليالي الفندقية المبيعة، حيث سجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي خلال يناير الماضي 3.79 ليالٍ فندقية، مقابل 3.76 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2025، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى أكثر من 4.11 ملايين ليلة مبيت، مقابل نحو 4.01 ملايين ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 2%.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 775 درهماً خلال يناير 2026، مقابل 683 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 13%، في حين وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 668 درهماً، مقابل 576 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 16%.

وأظهرت البيانات تسجيل نمو في جميع مؤشرات الأداء في قطاع الضيافة في دبي، ويشمل ذلك أعداد السياح الدوليين، ومتوسط العائد على الغرفة، ومتوسط السعر اليومي، ومعدل الإشغال العام، وحجم السوق الفندقية، وعدد الليالي التي قضاها السياح، إلى جانب متوسط الإقامة للسائح الواحد بالنظر إلى نمو مؤشري السياح والطاقة الفندقية. وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يناير 2026 أكثر من 154.7 ألف غرفة فندقية، ضمن 827 منشأة فندقية، مقابل 153.6 ألف غرفة فندقية، ضمن 831 منشأة بنهاية يناير 2025.

3 % ارتفاعاً في عدد الزوار الدوليين

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال يناير 2026، والتي أظهرت نجاح الإمارة في استقطاب مليوني سائح دولي، مقابل 1.94 مليون سائح في الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 3%.

