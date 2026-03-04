«عمومية مصرف عجمان» تُقرّ توزيعات نقدية
وافقت الجمعية العمومية لمصرف عجمان، خلال اجتماعها السنوي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما يعادل 9.18% من رأس المال المدفوع.
ويأتي إقرار توزيع الأرباح في أعقاب عام مالي قياسي حققه المصرف، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 548 مليون درهم، بنمو 25 % على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 500 مليون درهم، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 44% ليصل إلى 32.9 مليار درهم، في مؤشر واضح على متانة المركز المالي واستمرار زخم الأداء.
