فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة مواطنيها العالقين في المنطقة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس، أن بلاده تستعد لتسيير رحلات جوية، لإعادة مواطنيها «الأكثر ضعفاً» من دول الشرق الأوسط المتضررة جرّاء حرب إيران.

وقال بارو لقناة «بي إف إم تي في» الإخبارية: «نحن بصدد تسيير رحلات جوية، لكي يستفيد منها الأشخاص الأكثر ضعفاً، أولئك الذين يستحقون المساعدة، عند الضرورة»، من دون تحديد عدد المستفيدين المحتملين من هذه الرحلات.

وأشار إلى أن نحو 400 ألف مواطن فرنسي يوجدون في الدول المتضرّرة، جرّاء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأضاف بارو: «في الأغلب، هؤلاء فرنسيون يقيمون في المنطقة، من بينهم حاملو جنسية مزدوجة، أما البعض الآخر فهم فرنسيون يعبرون المنطقة»، لافتاً إلى أن 25 ألفاً منهم تواصلوا مع وزارة الخارجية، مشجّعاً جميع الفرنسيين على التسجيل «حتى يتسنّى تحديد أماكنهم».

وقال إن الإجراءات المتخذة تختلف باختلاف الدول المعنية، موضحاً: «على سبيل المثال، قمنا بإنشاء فِرَق قنصلية على الحدود بين إسرائيل ومصر والأردن، ما سهّل مرور المواطنين الفرنسيين الذين يرغبون في المغادرة براً ثم السفر جواً من مصر أو الأردن».