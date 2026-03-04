أسواق المال في الإمارات تستأنف التداول اليوم

أفادت هيئة سوق المال في الإمارات بأنه تنفيذاً للمهام الرقابية والتنظيمية للهيئة، وعملاً بالقوانين والأنظمة المعمول بها، تعلن الهيئة استئناف التداول وأنشطة المقاصة والتسوية في أسواق رأس المال في الدولة (سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي)، بدءاً من اليوم الأربعاء الموافق الرابع من مارس.

ويأتي استئناف التداول بعد تنسيق مستمر بين الهيئة والسوقين، وفق الإطار الزمني الذي تم الإعلان عنه سابقاً.

كما ستواصل الهيئة مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب، واتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة، وفقاً لصلاحياتها القانونية والتنظيمية، بما يحقق حماية المستثمرين.

وتهيب الهيئة بكل الأطراف المعنية متابعة القنوات الرسمية لكل من هيئة سوق المال، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، للاطلاع على أي مستجدات لاحقة.

بدروه، أعلن سوق دبي المالي استئناف التداول في السوق، اليوم. وقال: «في إطار دعم انتظام التداول، سيقوم سوق دبي المالي بتطبيق تعديل مؤقت على الحد الأدنى للتراجع السعري بنسبة 5%. وستتم مراجعة هذا الإجراء بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات الرقابية».

من جانبها، أكدت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عودة العمل بالسوق، واستئناف عمليات التداول والتسوية وأنشطة السوق ذات الصلة، اليوم (الأربعاء). ويأتي ذلك عقب الإعلان الصادر عن هيئة سوق المال في دولة الإمارات وتوجيهاتها باستئناف عمليات أسواق رأس المال في الدولة.

كما تؤكد مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية جاهزيتها التشغيلية والرقابية لافتتاح الأسواق، وذلك من خلال منظوماتها الخاصة بالتداول والمقاصة والتسوية والرقابة، بما يدعم سوقاً منظماً وفعالاً ويُعزّز كفاءة آليات العمل، وفي إطار التدابير الرامية إلى إدارة التقلبات السعرية المتوقعة، سيقوم السوق بشكل مؤقت بتعديل الحد الأدنى للتغيير السعري للأوراق المالية المدرجة إلى (-5%).

وسيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية متابعة أوضاع السوق عن كثب، مؤكداً التزامه بصون نزاهة واستقرار السوق، واستمراره في تعزيز مرونته التشغيلية والرقابية.