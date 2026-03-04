«صندوق النقد»: من السابق لأوانه تقييم تداعيات الحرب

قال ‌صندوق ​النقد الدولي، أمس، إنه يراقب التطورات في الشرق الأوسط عن ‌كثب، مشيراً إلى اضطرابات في التجارة والنشاط الاقتصادي وارتفاع ‌في ‌أسعار الطاقة وزيادة ​في تقلبات ‌الأسواق ​المالية.

وأضاف الصندوق أنه ​من السابق لأوانه تقييم الأثر الاقتصادي على المنطقة أو على مستوى العالم، موضحاً أن الأثر سيتوقف ​على نطاق الصراع ومدته.

وذكر الصندوق أنه سيُقدّم تقييماً شاملاً في تقريره الشهر المقبل، حول توقعات الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2026. وتزايدت المخاوف بشأن صعود موجة تضخمية عالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما يُلقي مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي.