طيران الإمارات: تشغيل محدود للرحلات.. والعمليات معلقة حتى 23:59 يوم 4 مارس

أعلنت طيران الإمارات عبر حسابها على منصة "إكس" استمرار تعليق جميع رحلاتها المجدولة من وإلى دبي حتى الساعة 23:59 بتوقيت الإمارات يوم 4 مارس، نتيجة إغلاق المجال الجوي في أنحاء المنطقة.

وأوضحت الشركة أنها تواصل تشغيل عدد محدود من رحلات نقل الركاب إلى أوطانهم ورحلات الشحن يومي 3 و4 مارس، مع إعطاء الأولوية للعملاء الذين لديهم حجوزات سابقة على هذه الرحلات المحدودة، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم إخطارهم مباشرة من قبل طيران الإمارات أو كانوا يحملون حجزاً مؤكداً.

وأكدت طيران الإمارات أنها تواصل مراقبة الوضع وستقوم بتعديل جدول عملياتها التشغيلية وفقاً للتطورات، مشيرة إلى أن تحديثات الرحلات سيتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني.

كما نصحت العملاء بالتحقق من حالة رحلاتهم ومراجعة التحديثات التشغيلية عبر الموقع الإلكتروني، إضافة إلى متابعة بريدهم الإلكتروني للاطلاع على أي إشعارات تتعلق بالتغييرات أو الإلغاءات قبل التوجه إلى المطار.

وأكدت الشركة أن سلامة وأمن المسافرين وأفراد الطاقم تبقى أولويتها القصوى.